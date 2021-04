PF acha malas com R$ 7 mi em dinheiro com funcionários de empresa de criptoativos

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação/ Polícia Federal)

Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas e da Delegacia da Polícia Federal em Macaé, no Rio de Janeiro, apreenderam na manhã desta quinta-feira, 28, cerca de R$ 7 milhões em Búzios, no momento em que o dinheiro em espécie seria embarcado em um helicóptero com destino a São Paulo.

As notas estavam acondicionadas em três malas de viagem que seriam transportadas a São Paulo por um casal que afirmou trabalhar em uma empresa especializada em criptoativos com sede em Cabo Frio e presente em outras cidades do Brasil.

Os empregados da empresa, que estavam na posse dos valores, foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio, mas não souberam explicar a origem do dinheiro, informou a PF. Um inquérito policial foi instaurado para dar continuidade às investigações.