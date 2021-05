Brasil recebe 220 mil doses de vacina do Covax Facilty

CB Correio Braziliense

(crédito: Douglas MAGNO / AFP)

O Brasil recebeu, neste sábado (1°/5), um lote de 220 mil doses da vacina da AstraZeneca/ Oxford. As doses chegaram ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 16h30. Esses imunizantes fazem parte de um lote maior, de quase 4 milhões de doses, enviados ao país pelo consórcio Covax Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A expectativa é que neste domingo chegue mais 1,7 milhão de vacinas pela manhã e pouco mais de 2 milhões pela tarde.

A vacina da Astrzeneca/ Oxford já está sendo usada no Brasil e é fabricada aqui pela Fundação Oswaldo cruz (Fiocruz), no entanto, essas doses são provenientes na Coreia do Sul.

O Covax Facility é uma aliança internacional da OMS que tem como objetivo acelerar a vacinação e garantir o acesso igualitário à imunização contra a covid-19.

Na manhã deste sábado, o Distrito Federal recebeu mais uma remessa da CoronaVac. Ao todo, foram entregues mais 9,8 mil doses do imunizante fabricado pelo Instituto Butantan que serão usadas para aplicação de segunda dose.