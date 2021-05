Covid-19: DF recebe mais 9,8 mil doses da Coronavac neste sábado

CM Cibele Moreira

Nova remessa da CoronaVac conta com 9,8 mil doses do imunizantes - (crédito: Divulgação - Aeroporto de Brasília)

Mais uma remessa da CoronaVac chegou ao Distrito Federal neste sábado (1º/5). Os imunizantes foram transportados pela companhia aérea Latam e desembarcaram na capital por volta das 8h22. A informação foi divulgada pelo Aeroporto de Brasília

De acordo com a Secretaria de Saúde, foram disponibilizadas mais 9,8 mil doses da farmacêutica chinesa Sinovac, produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan. Os imunizantes estão reservados para a aplicação da segunda dose. Segundo a pasta, as vacinas foram conferidas e estão na Rede de Frio Central.

Desde sexta-feira (30/4), 16 pontos de vacinação estão aplicando o reforço da CoronaVac. A medida foi adotada para organizar o serviço a fim de garantir a aplicação das duas doses, pois evita possíveis perdas com a abertura de frascos no caso de não haver público suficiente no fim do dia.

A mudança é temporária, mas segue em vigor neste fim de semana e na semana que vem. Quem precisar tomar a segunda dose da CoronaVac pode procurar o posto do Parque da Cidade, estacionamento 13, neste sábado (1º/5) e domingo (2/5). A aplicação ocorre das 9h às 15h.



Durante a semana, a aplicação do reforço do imunizante está ocorrendo no posto da Asa Norte, Guará, Riacho Fundo I, Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Planaltina, Sobradinho, Gama e no Parque da Cidade.

Confira todos os pontos e endereço: