Por falta de estoques, 2º dose da CoronaVac está suspensa em pelo menos sete capitais

A segunda dose da CoronaVac está suspensa em ao menos sete capitais brasileiras. Os munincipios alegam que a falta de doses foi ocasionada por terem seguido a recomendação do Ministério da Saúde de aplicar todos os estoques como primeira dose.

Na tarde deste domingo (2/5) estão sem estoques da CoronaVac Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO) e Recife (PE).

O Ministério da Saúde recomendou, nesta semana, que os brasileios tomem a segunda dose do imunizante mesmo que tenha passado do prazo pré-estabelecido. A CoronaVac tem um intervalo de 28 dias entre as duas doses. Já a vacina da Oxford/ AstraZeneca tem um intervalo de 12 semanas.

Neste sábado (1//5), o Distrito Federal recebeu mais 9,8 mil doses da CoronaVac que serão reservadas para aplicação da segunda dose. Neste sábado, o Ministério da Saúde também começou a distribuição de 6,9 milhões de doses aos estados. A remessa é formado por 90% de doses da vacina de Oxford/ AstraZeneca e somente 10% da CoronaVac.