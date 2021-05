Menina de 13 anos mata namorado da mãe com facada no Mato Grosso do Sul

CB Correio Braziliense

(crédito: Polícia Civil/ Divulgação)

Uma menina de 13 anos foi apreendida após matar o namorado da mãe com uma facada no pescoço, em Rio Verde do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu no último domingo (9/5). O homem de 59 anos chegou a ser levado ao hospital, mas morreu quase imediatamente.

Para a polícia, a menina de 13 anos afirmou que o homem fazia ameaças contra a mãe dela. Ela também disse que estava sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas. De acordo com a mãe, a jovem tinha um comportamento agressivo e é usuária de drogas. A mãe também negou que o homem a ameaçava.

Uma outra jovem de 19 anos também foi presa suspeita de participar do crime. Ela teria incentivado a garota a esfaquear o homem. Segundo a companheira da vítima, a jovem teria dito "enfia a faca nele". Ela nega envolvimento.

Um adolescente de 17 anos também foi autuado pelo crime de autoacusação falsa, depois que disse à polícia ser o autor do crime na tentativa de livrar a menina. Outras pessoas que teriam ocultado a faca usada e alterado a cena do crime também estão sendo investigadas.