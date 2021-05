MT: vereador é investigado por furtar cartão de crédito de idoso

JG Jéssica Gotlib

Foto da posse dos vereadores e prefeito da cidade em janeiro deste ano - (crédito: Reprodução/Facebook)

A expressão "político ladrão" pode ter ganhado uma versão mais literal em Lambari d’Oeste em Mato Grosso. É que um vereador da cidade, que fica a pouco mais de 300km da capital Cuiabá, é investigado por furto qualificado.

Segundo denúncia, ele teria furtado o cartão de um idoso e foi filmado fazendo saques da conta dele em uma agência bancária da região. O caso está sob tutela da Polícia Civil do município de Rio Branco.

Em nota divulgada pelo governo de MT, a vítima conta que compareceu a uma consulta médica marcada pelo vereador — que também é técnico de enfermagem na rede pública de saúde da prefeitura. A consulta não havia sido agendada pelo paciente que, mesmo assim, resolveu comparecer. Durante o procedimento, o idoso foi orientado a fechar os olhos por 15 minutos para um exame.

Logo depois disso, a vítima foi ao banco, mas não encontrou o cartão e tentou bloqueá-lo. Foi quando descobriu que compras feitas no crédito e saques em dinheiro da conta. Depois de o homem prestar queixa pelo furto, os policiais verificaram as câmeras de segurança da agência bancária e, notaram que o vereador foi o único a usar os terminais eletrônicos no momento em que os saques foram feitos.

A operação, chamada de Luva Branca, resultou no bloqueio de bens do vereador, além de um procedimento de busca e apreensão na casa dele. O caso veio a público na terça-feira (11/5). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A polícia também não informou se o político aguardará o fim do inquérito em liberdade.

Lambari d’Oeste tem uma população de 6,18 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE, e nove vereadores. Procurada, a Câmara Municipal da cidade não respondeu aos contatos do Correio.