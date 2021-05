Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comeram a placenta após parto da filha

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert compartilharam com os seguidores que comeram a placenta da filha, Maria Manoela, logo após o nascimento dela, em 2019. Durante o programa Bem juntinhos, no GNT, o casal contou sobre o ocorrido. Somente agora, eles decidiram tornar as imagens públicas.

Nas imagens é possível ver a profissional de saúde entregando o órgão para os dois comerem. Ela brinca: "É para chocar a sociedade". Em resposta, Fernanda também ironiza: "Pausa e drama". Apesar de não ser tão comum no Brasil, o ato acredita-se que a placentofagia pode ajudar as mães a não sofrer com depressão pós-parto.

A chegada de um filho é um momento de muita emoção ?? @FernandaLimaBah e @RodrigoHilbert mostraram no #BemJuntinhosNoGNT um vídeo do nascimento da caçula, Maria. ???? pic.twitter.com/MtrAshrheO — Canal GNT em ???? (@canalgnt) May 9, 2021

"Não há estudos que comprovem seus benefícios, mas a placenta é rica em nutrientes e hormônios, pode diminuir o risco de depressão pós-parto e deve ser uma escolha da mulher consumi-la ou não", contou a apresentadora na ocasião.