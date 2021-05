Mega-Sena desta quarta acumula novamente! Prêmio vai para R$ 33 milhões

RN Ronayre Nunes

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O sorteio do concurso 2371 da Mega-Sena desta quarta-feira (12/5) acabou acumulado — novamente. Ninguém acertou as seis dezenas da modalidade para levar a bolada de R$ 26.723,11 milhões. Com o resultado, a bolada aumenta para estimados R$ 33 milhões.



O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (15/5). As apostas podem ser realizadas até as 19h por meios eletrônicos. O horário do fechamento das casas lotéricas na cidade variam no sábado. De qualquer forma, o sorteio será acompanhado pelo Correio e disponibilizado no site.

Segundo informações da Caixa, 53 pessoas no país acertaram os cinco números na Mega desta quarta e levaram R$ 56.726,39. Um pouco menos sortudos, 3.480 apostadores gabaritaram apenas quatro dezenas e ficaram com R$ 1.234,19.

Sorteios da quarta



Confira as dezenas sorteadas nesta quarta-feira (12/5) nas loterias do país:

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tinha o prêmio previsto de R$ 26.723,11 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04-15-30-36-39-48.



Quina

A Quina, que tinha o prêmio previsto de R$ 700 mil, teve os seguintes números sorteados: 11-13-31-51-69.



Lotofácil

A Lotofácil, que deveria distribuir em torno de R$ 3,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-07-11-12-13-16-17-18-19-20-22-23.