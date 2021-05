Queiroga diz que problema do Butantan com insumos é contratual, não diplomático

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Tony Winston/Ministério da Saúde)

No mesmo dia em que o Instituto Butantan paralisou a produção da vacina CoronaVac em razão da falta de matéria-prima, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira (14/5) que o problema do Butantan com insumos é contratual e não diplomático. A declaração foi feita durante o evento que marcou o início da vacinação contra covid-19 de atletas olímpicos e paralímpicos no Rio de Janeiro.

“Não há nenhum problema diplomático do Brasil com a China. A questão do Butantan com a China é uma questão contratual. Eu espero que esse suprimento de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) ocorra normalmente e a produção se regularize para que tenhamos, também, disponível a vacina CoronaVac, como tem sido desde o começo do ano”, afirmou o ministro.

Nesta sexta, o Butantan entregou ao governo federal a última remessa de doses, com 1,1 milhão de unidades, produzidas a partir com o lote de IFA recebido em 19 de abril. Sem contar com nova remessa da matéria-prima, o instituto paulista paralisou a produção do imunizante.

Contrariando o que diz o ministro da Saúde, o instituto paulista informou que não há entraves quanto à liberação do IFA ao Butantan por parte da biofarmacêutica Sinovac, empresa que produz os insumos da CoronaVac. O diretor do Butantan, Dimas Covas, e o governador de São Paulo, João Doria, já atribuíram o atraso do envio do IFA aos entraves diplomáticos protagonizados pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Doria, 10 mil litros do IFA estão prontos para serem enviados ao Brasil, mas a China ainda não autorizou o embarque do lote. “Esses 10 mil litros representam cerca de 18 milhões de doses da vacina. Estão prontos, embalados, colocados em contêineres refrigerados, aguardando apenas a autorização do governo da China para serem embarcados para o Brasil. Mas isso exige o esforço da diplomacia para que essa liberação seja autorizada”, explicou em coletiva de imprensa na quinta (13)

Fiocruz recebe insumos na próxima semana

Para exemplificar que o problema não é diplomático, Queiroga citou que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), inclusive, recebeu recentemente IFA proveniente da China. O último lote de insumos importado pela fundação carioca chegou ao Brasil em 24 de abril. A Fiocruz anunciou na quinta (13) que receberá mais litros de IFA na próxima semana, em 22 de maio.

No entanto, mesmo com previsão de recebimento de insumos nos próximos dias, a Fiocruz também vai enfrentar paralisações na produção da vacina de Oxford/AstraZeneca durante a próxima semana. Em nota, a entidade admitiu que “até chegada do IFA no dia 22, haverá uma interrupção na produção de alguns dias”.

“Caso haja algum impacto nas entregas, ele será avaliado e comunicado mais à frente”, avisou a fundação.

A Fiocruz entrega vacinas ao Ministério da Saúde semanalmente, sempre às sextas-feiras. Hoje (14), libera mais 4,1 milhões de doses do imunizante à pasta.