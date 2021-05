Pfizer envia mais 628 mil doses ao Brasil nesta quarta-feira (12/5)

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Thomas Kienzle/AFP)

O Brasil recebe nesta quarta-feira (12/5) um novo lote de vacinas contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. A nova remessa enviada pela farmacêutica conta com mais 628 mil doses do imunizante Comirnaty. Com a chegada das unidades, o país terá recebido 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer.

As vacinas chegarão ao país pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 19h55. O lote de 628 mil doses faz parte da remessa de 2,5 milhões de unidades esperada para chegar no mês de maio no Brasil, segundo a última projeção contratual de entregas de vacinas divulgada pelo Ministério da Saúde.

Na semana passada, o país havia recebido outras 628 mil doses. Com isso, as duas remessas entregues em maio somam 1,2 milhão de unidades do imunizante, e o Brasil espera até o fim deste mês mais 1,3 milhão de vacinas.

A entrega das unidades faz parte do acordo firmado em março, que garantiu a compra de 100 milhões de vacinas da Pfizer. O primeiro lote foi entregue em 29 de abril.

Novo contrato

Nessa terça-feira (11), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que assinou o novo contrato com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses da vacina Comirnaty. “Ontem já assinamos com a Pfizer e eu tenho satisfação de informar a comissõo que contratamos mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer”, disse durante a audiência pública da Comissão do Esporte, da Câmara dos Deputados.

Ao todo, a pasta contratou 200 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech. Os novos 100 milhões de doses estão previstos para chegar ao Brasil ainda este ano. Segundo Queiroga, 30 milhões de doses chegariam em setembro e os 70 milhões restantes, até dezembro.