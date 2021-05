Queiroga afirma ter conversado com Moderna sobre compra de vacinas

GB Gabriela Bernardes*

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira (19/5), ter conversado com representantes da empresa de biotecnologia Moderna. O encontro teve o objetivo de fechar um acordo para a aquisição da vacina contra covid-19 produzida pelo laboratório norte-americano.

“Conversei hoje com representantes da Moderna, momento em que expressei o interesse do Ministério da Saúde e do governo brasileiro em firmar parcerias com a fabricante para o fornecimento de vacinas com alta capacidade de resposta a variantes da covid19”, afirmou o ministro, em postagem no Twitter.

Ainda no início de março, quando a pasta estava sob a gestão do general Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde chegou a informar que estava “praticamente na fase final de negociações” com a Moderna para fechar um contrato para a compra de 13 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela empresa, o que não ocorreu até o momento.

A previsão era de que o Brasil recebesse 3 remessas iniciais com 1 milhão de doses da vacina cada, que seriam distribuídas em julho, agosto e setembro. Entre outubro e dezembro, seriam enviados ao país mais 10 milhões de doses, em diferentes remessas.

