Maranhão confirma primeiro caso de covid-19 por cepa indiana no país

GC Gabriela Chabalgoity

(crédito: Niaid/Divulgação)

A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou, nesta quinta-feira (20/5), por meio de entrevista coletiva concedida pelo secretário da pasta, Carlos Lula, o primeiro caso no estado da nova cepa indiana do coronavírus no país. O paciente é um homem de 54 anos, que estava a bordo do navio Shandong da Zhi.



Segundo o secretário, o tripulante do navio, que veio da África do Sul para entregar minério de ferro em São Luís, encontra-se internado em um hospital particular com o quadro de saúde estável.

A variante indiana B.1.617 tem preocupado autoridades da saúde porque tem alterações na proteína spike, o que significa maior resistência e maior transmissibilidade do vírus. O número de casos da covid-19 provocados por ela aumentou consideravelmente na Índia, seu provável local de origem.

Nas últimas semanas, a cepa também foi detectada em outros 44 países de todos os seis continentes.