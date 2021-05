Vídeo: Pinscher mostra localização de droga enterrada pelo dono

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Um cachorro da raça pinscher "ajudou" a Polícia Federal durante uma operação na quinta-feira (21/5), em Vale do Araguaia, no Mato Grosso. O animal de estimação de um traficante mostrou aos policiais onde o dono escondia a droga, enterrada no quintal de casa.



O cachorro acompanhava a operação nas buscas na casa do dono, quando começou a cavar um local onde os policiais encontrava tabletes de droga e dinheiro. O momento foi gravado pelos polícias que participavam da operação.

Três pessoas foram presas em flagrante. O cachorro ficou sob os cuidados dos agentes.

A Operação Hot Money foi deflagrada na quinta-feira (20/5) pela Polícia Federal e visava uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas no Mato Grosso.