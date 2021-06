Com 2.507 registros em 24h, Brasil ultrapassa 467.706 mortes por covid

IS Ingrid Soares

O Brasil registrou 2.507 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (02/06) pelo Ministério da Saúde. Com a atualização, subiu para 467.706 o total de óbitos causados pela doença no país. Com mais 95 mil novos casos, o total de infectados desde o início da pandemia chegou a 16.720.081.

São Paulo aparece com o maior número de óbitos, 112.927, acumulando 3.314.631 de casos,

seguido de Minas Gerais, com 40.880 vidas perdidas e 1.594.420 de diagnósticos positivos. O Distrito Federal registrou 8.720 mortes e 407.540 pessoas positivas para o vírus até o momento.



Em meio aos casos, o presidente Jair Bolsonaro deverá realizar um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, às 20h30 desta quarta-feira (2/6), com duração prevista de até cinco minutos.

Segundo o Ministério da Saúde mais 6,5 milhões de doses foram enviadas para estados e Distrito Federal a partir desta quarta-feira (2), ultrapassando a casa de 100 milhões de doses distribuídas para todo o Brasil.