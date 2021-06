Biólogo Atila Iamarino anuncia que será pai: "Família aumentando"

VO Victória Olímpio

O biólogo e youtuber Átila Iamarino anunciou, na tarde desta segunda-feira (7/6), que será pai. Nas redes sociais, ele comemorou e anunciou que a família está crescendo: "São muitos sentimentos conflitantes este ano. Um deles é o do privilégio que é ter a família aumentando, quando muitas diminuíram".

O biólogo ganhou grande fama e está entre um dos maiores divulgadores científicos no YouTube, compartilhando informações sobre a pandemia do novo coronavírus e lutando contra a desinformação e as fake news que circulam o assunto na web.

"Mas queria compartilhar com vocês que em alguns meses me torno pai. É o que tem dado muita perspectiva no que realmente afeta minha vida ou não", continuou o youtuber. Átila compartilhou ainda foto do ultrassom e brincou sobre a posição que o bebê está: "p.s. já tava com a mão na frente do rosto pra não aparecer na foto".

"Sobre nomes, tudo o que posso dizer é que "não, não pode ser Goku" e F1 também foi riscado da lista. p.p.s esqueci de conferir as orelhas dele no ultrassom", finalizou o youtuber.