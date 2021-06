Dupla é presa suspeita de se passar por policiais para extorquir comerciante

OI O Imparcial

Dois homens foram presos, nessa quarta-feira (9/6), suspeitos de extorsão, roubo, dano, bando ou quadrilha, falsidade ideológica, abuso de autoridade e lavagem de dinheiro ocorridos na cidade de Timon, no Maranhão.

De acordo com as investigações policiais, a dupla é suspeita de ter invadido a residência de um comerciante em 2020, ambos se passando por policiais civis de São Luís em serviço. O crime também teria tido a participação de um investigador da Polícia Civil.

Durante a ação criminosa, os três simularam o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e exigiram que o proprietário do local abrisse um cofre e entregasse a quantia de 7 mil reais. Também foram levados celulares. O trio ainda ameaçou a vítima para que fosse entregue a quantia de 50 mil reais.

Ainda de acordo com a polícia, o comerciante foi levado sob coação e ameaça pelo trio a um sítio, sendo depois liberado para que a quantia em dinheiro exigida fosse conseguida.

O policial civil envolvido no crime se encontra afastado de suas funções atualmente. As prisões dos outros dois suspeitos ocorreram nos bairros Cidade Nova II e Parque Piauí, em Timon. Ambos foram encaminhados à Unidade Prisional de Timon, onde ficarão à disposição do Judiciário.