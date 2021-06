Brasil registra mais 2.215 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

RN Ronayre Nunes

(crédito: AFP / Joao Paulo Guimaraes)

Segundo informações do consórcio de imprensa com dados das secretarias de Saúde estaduais, o Brasil registrou nas últimas 24 horas — até às 20h desta sexta-feira (11/6) — mais 2.215 mortes por covid-19. Com mais essa parcela de vítimas, os mortos pela doença no país chegaram a 484.350 desde o início da pandemia.



Com esse números, a média móvel de mortes dos últimos sete dias ficou em 1.912. O valor é maior que a média de 1,9 mil registrada há 18 dias. Se a comparação for as duas últimas semanas (14 dias), a variação da média móvel fica em aumento de 4%, indicando estabilidade (em patamar elevado) de mortes.

Importante pontuar que cinco estados aparecem com tendência positiva nos números de mortes: Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. Em queda, somente dois estados: Acre e Rondônia.

Os estados que tiveram estabilidade nos números de mortes foram 18: Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Amapá, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Pará, Maranhão, Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais e Roraima.

A secretaria estadual do Ceará ainda não tinha divulgado os dados até às 20h.