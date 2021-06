Covid-19: 48,4 mil agendaram a vacinação nesta sexta (11)

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante esta sexta-feira (11/6), cinco horas após a abertura da nova fase de agendamento para a vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal contabilizou 48.490 marcações pelo site vacina.saude.df.gov.br. Segundo a pasta, a maioria faz parte do grupo das faixas etárias, sem comorbidades, com idades entre 53 e 59 anos.

No total, 47.153 pessoas desse público agendaram atendimento para o período de 12 a 18 de junho. A maioria agendou para a próxima segunda-feira (14/6), totalizando, até às 17h desta sexta-feira (11), 19.404 agendamentos.

Ao contrário do previsto anteriormente, a pasta antecipou a abertura das novas vagas. Ao meio-dia, abriu o agendamento para quem tem entre 55 e 59 anos. Às 13h, foi possível agendar aqueles de 53 e 54 anos. Às 14h, foram abertas vagas para os rodoviários e às 16h para o grupo de comorbidades. O agendamento segue aberto uma vez que há vagas disponíveis para atender esses públicos.

A distribuição das vagas ocorreu da seguinte maneira: 114 mil vagas para as faixas etárias entre 53 e 59 anos; 5 mil vagas para os rodoviários e 12.864 para o grupo de comorbidades.

Fim de semana

Durante este fim de semana, seis pontos atenderão ao público-alvo da campanha de imunização contra a covid-19. O horário de funcionamento segue das 9h às 17h.

Veja quais os pontos vão funcionar durante esse fim de semana:

Águas Claras, das 9h às 17h

Uniplan - Av. das Castanheiras, Águas Claras - Drive-thru



Ceilândia, das 9h às 17h



Sesc de Ceilândia - QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte - Drive-thru



Plano Piloto, das 9h às 17h

Torre de TV - Drive-thru

Parque da Cidade - Drive-thru

Taguatinga, das 9h às 17h

Taguaparque - Colônia Agrícola Samambaia (pistão norte) - Drive-thru

Lago Norte, das 9h às 17h

Shopping Iguatemi