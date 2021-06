Repórter cai no riso ao relatar prisão de galo no Paraná

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twiter/@biaganem)

Vida de repórter não é fácil, que o diga Eduardo Leandro, que não conseguiu conter o riso ao realizar uma passagem (um trecho de uma reportagem) sobre a prisão de um galo. O homem se preparava para contar a história no jornal local da Band no Paraná e viralizou quando o momento foi compartilhado nas redes sociais ainda nesta quinta-feira (10/6).



eu to passando mal hahhahaha o galo foi detido hahahahaha o repórter não consegue terminar pic.twitter.com/FVUKlln7oO — Bia from Apucarana (@biaganem) June 8, 2021

Tudo começou quando dois vizinhos da cidade de Ivaiporã (no interior do estado) se desentenderam. A razão foi um galo que cismava em cantar de madrugada. Irritado, um dos vizinhos acionou a polícia, que acabou tendo de realocar o animal para uma chácara do dono.

Durante a “prisão”, o galo acabou virando notícia na cidade, o que acabou chamando a atenção de Leandro, que só não contava com a crise de risada. “Não deu pra aguentar, né? Mas, com uma história dessas, não tinha jeito mesmo”, explicou o repórter na edição desta sexta-feira (11/6) do Jornal da Band.