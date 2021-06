Com desconto, doses de vacinas da Janssen devem chegar na terça ao Brasil

RN Ronayre Nunes

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou neste sábado (12/6), em entrevista coletiva, que o lote de 3 milhões de vacinas da Janssen contra a covid-19 que chegarão ao Brasil podem ter uma ampliação da data de validade. Segundo o ministro e equipe do ministério da Saúde, o FDA (agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos) permitiu a ampliação da data de validade do lote em seis semanas. Agora, falta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também aprovar a ampliação no Brasil.



Queiroga falou ainda sobre o motivo da decisão para que as doses possam ser enviadas para as capitais: "O programa nacional de vacinação decidiu que essas doses podem ir para as capitais para que exista mais agilidade".

O lote com os 3 milhões de vacinas, segundo o ministro, devem chegar ao Brasil na próxima terça-feira (15/6) pela manhã. A priori, as doses teriam a data de validade até dia 27 de junho. Agora, caso a Anvisa aprove, a nova data de validade será em 8 de agosto. Importante lembrar que as doses da Janssen são de aplicação única.

"A Anvisa está discutindo a possibilidade de ampliar o prazo de validade das vacinas, embora nós confiamos que isso não será necessário pois confiamos na capacidade de distribuição do nosso sistema", apontou o ministro.



Preços

Ainda de acordo com Queiroga, as vacinas foram compradas com 25% de desconto, o que gerou uma economia de mais R$ 200 milhões aos cofres públicos. O ministro lembrou ainda que só serão pagas as doses de vacinas aplicadas.