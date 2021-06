Dois bolões do DF levam R$ 130 mil no sorteio da Mega-Sena deste sábado

RN Ronayre Nunes

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O concurso 2380 da Mega-Sena deste sábado (12/6) fez um milionário em Santa Catarina. O bilhete do Sul gabaritou as seis dezenas da modalidade. Mas teve gente do quadradinho que também teve uma sorte grande no fim de semana com os números 11-16-20-24-39-53.



Dois bolões de sete números do Distrito Federal acertaram cinco dezenas na Mega do último sábado. Cada bolão ficou com R$ 130.258,35.

Um dos bilhetes foi feito no Guará, na Lotérica Park Sorte, no ParkShopping (SAI/SO, área 6580). A grana será dividida entre apenas sete apostadores.

O outro bolão foi feito em Samambaia, na Takarakuji Loterias (QS 406, cj A, lt 06). Os mais de R$ 130 milhões irão para 15 apostadores.

Segundo informações da Caixa, 50 pessoas — em todo o Brasil — acertaram cinco dezenas no sorteio. Outros 5.566 apostadores gabaritaram “apenas” quatro números e levaram R$ 986,24.