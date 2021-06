Êêê Goiânia! Aposta de R$ 40 ganha R$ 838 mil na Lotofácil desta sexta

CB Correio Braziliense

Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2253 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (11/6) no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os ganhadores são uma aposta de R$ 40, com 16 números feita em Goiânia, e três bilhetes simples, no valor de R$ 2,50, registrados Teófilo Otoni (MG), Limeira (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

Por terem acertados as 15 dezenas, cada um vai receber R$ 838.476,52. O bilhete de Goiânia foi feito na Casa Lotérica Águia de Ouro, na Avenida Consolação, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Os números sorteados nesta sexta-feira foram: 02-03-05-06-07-08-12-14-15-16-18-19-20-23-25. Outras 496 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.171,29. As demais faixas de premiação podem ser conferidas aqui.

O próximo concurso da Lotofácil é o 2254. As apostas podem ser feitas até as 19h no site de apostas da Caixa ou nas casas lotéricas.