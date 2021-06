Saúde confirma mais 11 casos de covid-19 na Copa América, somando 52 infecções

ME Maria Eduarda Cardim

O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (15/6) mais 11 casos de covid-19 entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços da Copa América, competição que é realizada no Brasil desde o último domingo (13).

As 11 novas infecções foram confirmadas de segunda-feira (14/6) para terça-feira (15) e se juntam a outros 41 casos que já haviam sido confirmados pelo ministério. Com isso, com apenas três dias de competição, a Copa América já soma 52 diagnósticos positivos de covid-19, sendo 33 deles entre jogadores e membros das delegações e 19 entre prestadores de serviços contratados para o evento. Os casos de prestadores de serviços foram confirmados em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ).

Em nota, o Ministério da Saúde informou que foram realizados 3.045 testes de RT-PCR e que a positividade de casos é de 1,70%.

A pasta também realizará o sequenciamento genético para avaliar quais variantes serão identificadas nos casos positivos. No entanto, o resultado desse análise só fica pronto em até 14 dias.

Divergências

Os números de casos divulgados pelo Ministério da Saúde, no entanto, não batem com aqueles apurados pela Comissão Médica da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), como informou o blog do Correio Braziliense, Drible de Corpo.



O blog apurou que a Comissão Médica da Conmebol contabiliza 18 casos positivos, sendo 11 jogadores e 7 integrantes de três seleções: Venezuela, Bolívia e Colômbia.