Covid-19: primeiros casos na seleção da Venezuela datam de 8 de junho

SS Samara Schwingel

Os dois primeiros jogadores identificados com covid-19 foram dispensados - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Os primeiros casos de infecção pela covid-19 da seleção da Venezuela, que participa da Copa América no Brasil, foram identificados em 8 de junho, dois dias antes de chegarem ao Distrito Federal. De acordo com o secretário de Saúde Osnei Okumoto, os dois jogadores infectados foram dispensados e substituídos.

Apesar disso, em 10 de junho, mais 10 casos de covid-19 foram detectados na seleção. Dois dias depois, mais três. Todos os infectados estão em acompanhamento pela Secretaria de Saúde.

“Só poderão sair daqui do DF a partir do momento que tiverem cumprido a quarentena”, afirmou Osnei, durante coletiva no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (14/6). Além disso, a secretaria espera os resultados do sequenciamento genético dos infectados, que deve ficar pronto nesta terça-feira (15/6).