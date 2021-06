Vídeo: Médico canta para paciente com covid-19 horas antes dela morrer

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal )

Os últimos momentos de vida de uma paciente internada com covid-19 em Corrente, no sul do Piauí, foram marcados pelo conforto do som da voz do médico Matheus Rocha, de 24 anos. O médico cantou para ela a versão em português da música Hallelujah, de Leonard Cohen.

O momento foi registrado por um fisioterapeuta que acompanhou a cena na sexta-feira (11/6). Horas depois, a mulher veio a falecer.

No vídeo, Matheus Rocha aparece sentado ao lado do leito da paciente cantando para ela. Ao G1, o médico disse que ela já estava muito abalada por ter perdido um familiar dias antes e o que estado de saúde dela já indicava o óbito em poucas horas.

"Foi muito emocionante. Ela ficou com os olhos marejados, cantou junto, teve sua experiência com o Divino," contou o médico.

Cantor de coral, o médico já usou a música em outras ocasiões para confortar pacientes. “Quando a gente perde um paciente, a equipe inteira sofre. E como sofre junto, é bom que a gente se apoie. Quando a gente entende que fez tudo que era possível pelo paciente, passa a ver aquele momento como uma etapa daquela vida”, disse.