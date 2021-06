Bandidos se fingem de passageiros, roubam e sequestram motorista de aplicativo em BH

Ed Estado de Minas

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um motorista de aplicativo foi roubado e mantido em cárcere privado por dois homens na noite dessa terça-feira (15/6). A ocorrência foi registrada no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte. Um suspeito foi preso. O outro ainda está foragido e é procurado pela Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, os criminosos solicitaram uma corrida via plataforma digital, como se fossem passageiros. Pouco depois do embarque, ameaçaram a vítima com uma faca e anunciaram o assalto.

O motorista relatou aos militares que, rendido, foi obrigado a se sentar no banco do passageiro. Um dos suspeitos assumiu a direção, enquanto o outro o vigiava e ameaçava de morte.

Após rodar por cerca de 20 minutos com o autônomo, a dupla o abandonou na altura do Bairro Santa Cruz, Região Nordeste da capital, e levou o carro.

A polícia encontrou os suspeitos após buscas pelo bairro. Ao notarem a presença da viatura, eles desceram do veículo e fugiram a pé.

Na fuga, um dos homens rendeu um mecânico e o obrigou a trocar de roupa com ele. O disfarce, no entanto, não funcionou, já que os policiais identificaram e prenderam o rapaz.

De acordo com a PM, na ficha criminal do homem constam registros por 11 crimes.

Junto com o suspeito, a PM apreendeu uma tornozeleira eletrônica, retirada em novembro do ano passado e uma réplica de arma de fogo.