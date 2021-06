Captura de foragido da Justiça acaba em perseguição; foram 7 anos fugindo

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: PCMG )

A manhã de terça-feira (22/6) começou agitada no pacato Córrego do Matipozinho, distrito de Sericita, na Zona da Mata mineira, com a movimentação de carros de polícia. Os oficiais cumpriram mandados de prisão expedidos contra um homem, de 49, foragido do sistema prisional desde agosto de 2012. Participaram policiais de Abre Campo, Matipó e Manhuaçu.

As equipes de policiais se posicionavam para cercar a casa do pai do foragido, quando o homem tentou escapar correndo para uma plantação de café. Ele chegou até a casa de um parente, mas acabou sendo localizado e preso.

O homem procurado, de 49 anos, foi preso em Abre Campo, em 14 junho de 2011, e aguardava julgamento pelo homicídio de sua companheira, cometido em 27 de julho de 2008.

Outras acusações pesavam contra ele. Uma delas, de estupro, cometido contra a filha de 11 anos, em 13 de outubro de 2010. Esses crimes ocorreram na zona rural de Sericita.

Ele fugiu da cadeia e acabou julgado à revelia, pelo homicídio, em 6 de maio de 2014, sendo condenado à pena de 19 anos de prisão em regime fechado. A sentença transitou em julgado no dia 26 de maio de 2014.

Já a investigação do crime de estupro avançou com indiciamento do foragido, motivo pelo qual também foi decretada a prisão preventiva do homem. Somente agora, depois de sete anos, ele foi descoberto e preso.