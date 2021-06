Covid-19: seis capitais ficam sem vacinas para aplicar na populaÃ§Ã£o

ME Maria Eduarda Cardim B Gabriela Bernardes*

Depois de conseguir aplicar mais de 2 milhões de vacinas contra a covid-19, em um só dia, na última semana, o Brasil vê a campanha de imunização perder ritmo mais uma vez desde ontem, já que pelo menos cinco capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. As secretarias municipais de saúde de Aracaju, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Salvador e São Paulo alegaram falta de doses. Isso impede a expansão da inclusão para novas faixas etárias, restringe a vacinação apenas às pessoas que precisam receber a segunda injeção e atrasa o cronograma do Plano Nacional de Imunização (PNI), do governo federal.

Em São Paulo, porém, até mesmo a aplicação da dose complementar está suspensa. De acordo com o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, o município utilizou todo o estoque disponível para atender à demanda de imunização do final de semana. “Sempre tivemos a política de não usar a segunda dose, mas, tendo em vista o volume de pessoas que foram se vacinar, e por conta do atraso na entrega de vacinas, a Prefeitura optou por usá-la para poder evitar mais transtornos. Aguardamos que a vacina chegasse para que a gente continuasse, mas não aconteceu. Então, nós reestruturamos”, afirmou. A prefeitura paulistana avisou, no último sábado, ao Ministério da Saúde, sobre a possibilidade da falta de doses.

A suspensão ao emprego das doses no final de semana verificou-se, também, em Aracaju, que afirmou ter aplicado 100% das vacinas recebidas destinadas à primeira dose. Agora, o município aguarda a chegada de mais imunizantes para continuar a aplicação nos grupos que ainda esperam a chance de serem imunizados. “Por causa disso, a das pessoas com 39 e 38 anos está temporariamente suspensa até a chegada de novas doses das vacinas para a capital”, informou a Secretaria de Saúde. Já João Pessoa espera para hoje a chegada de mais fármacos, mas, ontem, o calendário previa somente a aplicação da segunda dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca.

Doses esgotadas



No caso de Florianópolis, a prefeitura anunciou que esgotou, em dois dias, as 8,5 mil doses para a primeira injeção e acrescentou que separou 150 doses para lactantes, gestantes e puérperas. Por enquanto, a aplicação da primeira dose na capital catarinense está parada na faixa etária de 50 anos ou mais.

Salvador está com o estoque zerado e trabalha com a expectativa de que a imunização seja retomada na sexta-feira. Já Campo Grande aplicou apenas a segunda dose e disse que a suspensão de ontem foi para priorizar o reforço na imunização. E Porto Alegre não tinha fármacos para oferecer em alguns postos, pois os estoques estão em baixa — mas a secretaria municipal ficou de avaliar a situação, hoje, no final do dia.

O Ministério da Saúde afirmou que “não mede esforços” para acelerar a vacinação da covid-19, mas atribuiu a responsabilidade aos estados pela distribuição para os municípios. A justificativa da pasta destacou a entrega de 7,6 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz, iniciada no domingo, e que também deve repassar aos estados e ao Distrito Federal, nos próximos dias, a dose única da Janssen. O ministério conseguiu antecipar a chegada do lote de 1,5 milhão de unidades e espera, ainda, receber outra remessa, com a mesma quantidade, ainda este mês.

