Covid-19: DF imunizou 10.441 pessoas com a D1 nesta terça (22/6)

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Arquivo)

O Distrito Federal vacinou contra a covid-19, nesta terça-feira (22/6), 10.441 pessoas com a primeira dose e 771 com a segunda. Ao todo, a capital do país já imunizou 912.880 pessoas com a primeira aplicação e 332.023 com as duas doses. Com os novos números, Brasília tem 14,37% da população maior de 18 anos imunizada com as duas doses da vacina.

De acordo com o relatório de vacinação divulgado pela Secretaria do Distrito Federal, a Rede de Frio do DF possui, em estoque, 1.188 doses da Pfizer/BioNtech, 2.550 da CoronaVac, e 930 da AstraZeneca, destinadas para a primeira dose. Para a segunda, há 14.220 imunizantes da CoronaVac e 180.540 da AstraZeneca. Não há estoque da Pfizer atualmente.

Grupos contemplados



Na segunda-feira (21/6), a Secretaria de Saúde anunciou a liberação de agendamento para grávidas e puérperas — que deram à luz há 45 dias — sem comorbidades, além dos profissionais que trabalham na limpeza das ruas do DF pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).