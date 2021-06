Criança de 1 ano atacada por jacaré em Goiás tem braço amputado

AO Amanda Oliveira

(crédito: Carlos Durigan (WCS) /Divulgacao)

Uma criança de 1 ano e oito meses precisou ter parte do braço direito amputada após ter sido atacada por um jacaré, na última quarta-feira (23/6), em uma lagoa na cidade de Porangatu, no norte de Goiás. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (24/6), o menino sofreu uma fratura em dois ossos, entre o cotovelo e o punho.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Juliano Ferreira disse que, apesar da gravidade dos ferimentos, a partir de agora, o garoto pode levar uma vida normal. “A articulação do cotovelo ficou preservada para poder implantar uma prótese futura”, explica.

A mãe do garoto contou ao médico que o animal arrastou a criança para a água, mas a babá agiu rapidamente. De acordo com ela, assim que escutou os gritos, foi até o local e encontrou o filho ferido no colo da funcionária: “ela, literalmente, o tirou da boca do jacaré”.

Após ser levada até a cidade de Uruaçu, a vítima foi transferida de helicóptero até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, para receber atendimento especializado, onde permanece até o momento.

O hospital afirmou, em nota, que o paciente “encontra-se na UTI da unidade, com o estado geral grave e respirando espontaneamente”.