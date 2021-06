Auxílio emergencial será pago para mais 106 mil trabalhadores

JM Jonatas Martins*

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O auxílio emergencial 2021 será pago para mais 106.011 trabalhadores, que foram considerados elegíveis após análise de dados feita pelo governo neste mês. A consulta pode ser feita aqui.

Além disso, outros dois mil requerimentos vão ser avaliados mais detalhadamente pelo Ministério da Cidadania e o resultado será divulgado em novo lote. O prazo de contestação vai até 3 de julho para quem teve a solicitação reprovada.

Para os aniversariantes de janeiro a julho, o benefício está disponível a partir desta sexta-feira (25/6). Os demais contemplados neste novo lote receberão de acordo com o cronograma de pagamentos da terceira parcela, que vai do sábado (26/6), para nascidos em agosto, até a próxima quarta-feira (30/6), para quem faz aniversário em novembro e dezembro.

O auxílio emergencial é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250. As exceções são as mulheres que criam os filhos sozinhas e as pessoas que moram sozinhas, recebendo respectivamente R$ 375 e R$ 150. O modelo de pagamento é o mesmo do ano passado e tem objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências e lotéricas.

Com informações do Ministério da Cidadania.



*Estagiário sob supervisão de Lorena Pacheco