CB Correio Braziliense

A vacinação pode regional deve seguir até segunda-feira (28/6) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal detalhou como será a próxima fase de imunização dos educadores contra a covid-19. A aplicação de cerca de 18 mil doses da vacina Janssen terá início neste sábado (26/6), com o atendimento de 5 mil profissionais. A expectativa da pasta é finalizar o atendimento até a próxima segunda-feira (28/6).

Segundo a secretaria, no sábado (26/5), todas as escolas das coordenações regionais de ensino (CRE) de Brazlândia, Guará e Recanto das Emas terão seus profissionais imunizados — da educação infantil até o ensino médio —, assim como parte das escolas de Taguatinga.

No domingo (27/6), outras cinco mil doses da Janssen serão distribuídas para as escolas das regionais de ensino de Santa Maria e de São Sebastião, assim como parte do Paranoá e de Samambaia. Na segunda-feira, oito mil doses serão aplicadas nas demais escolas das regionais de Taguatinga, Samambaia e Paranoá, assim como todas as unidades da regional de Planaltina.

Desta forma, nove das 14 regionais de ensino da rede pública do DF serão atendidas até segunda-feira. Restarão as regionais de Ceilândia, Gama, Sobradinho, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto. Estas serão convocadas nos próximos dias, com a chegada de novos lotes da vacina da Janssen.

Na terça-feira (29/6), um lote de oito mil doses será direcionado aos professores das escolas privadas. A estratégia foi adaptada para lidar com a realidade de lotes menores de imunizante ofertados ao Plano de Vacinação da Educação. Num primeiro momento, a Secretaria de Educação concebeu a ideia de vacinar por etapa de aprendizagem, começando pelas creches e subindo de fase até atingir o ensino superior.

Locais de vacinação

A execução do Plano de Vacinação da Educação permanece o mesmo. Os professores serão convocados. Receberão um e-mail da escola, informando o dia e o local da vacinação. Eles deverão se apresentar na data e posto indicado, dentro do período de funcionamento do posto, das 9h às 17h.

Para esta nova etapa, a Secretaria de Saúde disponibilizará cinco postos de vacinação. São eles:

Sesc Ceilândia

Taguaparque

Uniplan Águas Claras

Parque da Cidade– estacionamento 12

Torre de TV