Mulher é suspeita de jogar óleo quente em marido que saiu para beber em bar

Ed Estado de Minas

(crédito: Flickr/Creative Commons )

Uma mulher de 33 anos, suspeita de jogar óleo quente no companheiro, de 51, na noite desse domingo (27/6), está sendo procurada pela Polícia Militar (PM).

A ocorrência foi registrada no Bairro Vista do Sol, Região Nordeste de Belo Horizonte. O homem teve queimaduras profundas pelo corpo, mas sobreviveu ao ataque.

A PM foi acionada pela própria vítima. Para prestar o socorro, os militares tiveram que romper o cadeado da residência do casal, já que a suspeita trancou a porta.

O homem disse aos policiais que não sabe o motivo da agressão. Ele contou que saiu no domingo à noite (27/6) para beber em um bar. Ao voltar para casa, se deitou no sofá para dormir e acordou sendo queimado pelo óleo quente. A suposta agressora fugiu do local.

De acordo com os agentes, a mulher tem perfil violento e acumula diversas passagens pela polícia. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, que não deu detalhes sobre o estado de saúde do paciente.