Onda polar que atinge o Brasil tem a maior anomalia de frio do mundo

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/ reprodução )

As baixas temperaturas que atingem o Sul do Brasil e fizeram nevar em algumas regiões de Santa Catarina são o resultado de uma onda polar que traz a maior anomalia negativa de frio no mundo fora do polos, segundo o MetSul. De acordo com o Instituto, em nenhum outro lugar do planeta as temperaturas estão tão abaixo da média como na parte central da América do Sul.

As baixas temperaturas também atingem a Argentina, Uruguai e Paraguai. Nesta terça-feira (29/6), Bom Jardim da Serra registrou -7,5C°, a menor temperatura do ano no Brasil.

O hemisfério Norte também tem registrado temperaturas fora da média. Enquanto no Ártico a temperatura está 0,5°C acima da média, na Antártida a temperatura está 3,2°C abaixo da média. Isso contribui para que o Hemisfério Norte esteja 0,5°C acima da média, enquanto o Hemisfério Sul registre temperatura 0,5°C abaixo da média. O Canadá registrou nesta segunda a maior temperatura da sua história com 46°C.

TEMPO | Chuva congelada agora em São José dos Ausentes (RS). Vídeo de Alexandre Pereira na área do Pico Monte Negro. Há relatos de chuva congelada ainda na região de São Joaquim (SC) e na área de Pato Branco (PR). pic.twitter.com/48Ga8JFr5H — MetSul.com (@metsul) June 28, 2021