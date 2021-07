Quem escolher vacina vai para o fim da fila em cidade mineira

Ed Estado de Minas

(crédito: JACK GUEZ / AFP)

Nova onda - egoísta - no Brasil, aquele que recusar a vacina contra covid-19 para escolher uma determinada fabricante sofrerá consequência no interior de Minas. Juruaia, município com cerca de 10 mil habitantes no Sul do estado, decidiu jogar para o fim da fila da vacinação quem tomar tal atitude. E a medida já vale a partir desta quinta-feira (1º/7).

"Quem se recusar a tomar a vacina disponível, terá que assinar um termo de responsabilidade, que o colocará no fim da fila de vacinação. Segundo a prefeitura, o objetivo é evitar que a pessoa escolha a marca da vacina que deseja tomar", afirma trecho de nota publicada pela administração local.



Segundo a secretaria municipal de Saúde, o movimento começou a ser percebido de forma mais intensa desde a abertura da vacinação para a população em geral. Algumas pessoas não querem a dose por acreditar em notícias falsas sobre a eficácia dos imunizantes, ou simplesmente porque não querem ter que voltar para tomar uma segunda dose.

"Todas as vacinas aplicadas foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A escolha de determinado imunizante para cada grupo de vacinação é feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, não sendo permitido pelo município a aplicação de imunizante diferente do determinado", reforça a pasta, em nota.

Vacinação por idade

A cidade do Sul mineiro iniciou a imunização por idade nessa quarta-feira (30). Até a sexta-feira (02) deverão tomar a vacina pessoas de 59 a 57 anos, uma vez que o Plano Nacional de Imunização (PNI) dá prioridade do mais velho para o mais novo.

A coordenadora do Centro de Especialidades Médicas, Crislaine Graziela, também explica que o agendamento é feito através do cadastro da população nos ESFs pelos agentes comunitários de Saúde. “É importante pessoa que teve a vacina agendada comparecer no dia e hora marcada pelo agente de saúde”, ressalta.



Outras informações pelo telefone (35) 3553-1302.



Nota da secretaria municipal de saúde:

"A Secretaria de Saúde de Juruaia, por meio da Sala de Vacina, considerando a necessidade de ampliar os grupos de vacinação, considerando a baixa procura e a recusa de alguns cidadãos em se imunizar por algumas marcas de vacina contra a covid-19, comunica adequação no procedimento de vacinação. A partir deste dia 1º de julho, quem se recusar a tomar a vacina disponível, terá que assinar um termo de responsabilidade, que o colocará no fim da fila de vacinação. Segundo a Prefeitura, o objetivo é evitar que a pessoa escolha a marca da vacina que deseja tomar. Vale ressaltar que todas as vacinas aplicadas foram aprovadas pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA). A escolha de determinado imunizante para cada grupo de vacinação é feito pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, não sendo permitido pelo município a aplicação de imunizante diferente do determinado. A Secretaria de Saúde de Juruaia pede o apoio da população para que a campanha de imunização contra a covid-19 avance. Juruia, 1° de julho de 2021".