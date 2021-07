Mulher sofre AVC e se apaixona por médico que a atendeu; agora eles estão noivos

Td Talita de Souza

Em março, o casal, que se conheceu no hospital quando Claudia teve um AVC, estiveram juntos em um quarto hospitalar novamente meses após o primeiro encontro. Dias depois, ele a pediu em casamento - (crédito: Instagram/Reprodução)

Uma acidente vascular cerebral (AVC) surpreendeu a arquiteta e urbanista Claudia Abati, de 24 anos, em 23 de dezembro de 2019. Ela foi levada às pressas ao Hospital Salvatoriano Divino Salvador, em Santa Catarina, onde ficou internada por algumas semanas. O que ela não sabia era que a tragédia a levaria ao encontro de um novo amor.

O médico que a atendeu e atual namorado, Thiago Muniz, era o responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, para onde foi encaminhada na madrugada do dia 24 de dezembro daquele ano. Em 2020, eles começaram a se relacionar e atualmente estão noivos. No entanto, não foi amor à primeira vista.

“Não sentimos atração nenhuma durante a internação, até porque eu estava em um relacionamento. Eu até mesmo não gostava dele, pois como estava nervosa ele precisou chamar a minha atenção várias vezes para me acalmar, se não o caso pioraria”, lembra Claudia.

Antes de sair do hospital, em 30 de dezembro, ela e a mãe presentearam os médicos que a atenderam durante o período de internação. “Procurei o Thiago no Instagram para pedir que ele passasse no quarto e por isso ficamos com um contato. Mas não nos falamos mais até nos reencontrarmos, em fevereiro de 2020”, diz.

"Não nos desgrudamos mais"

O novo encontro não foi marcado. Os dois se encontraram em um posto de combustível e Thiago perguntou sobre a recuperação. Logo depois, eles começaram a trocar mensagens e a ficarem. Na época, Claudia já estava solteira. “Com o AVC eu repensei muito sobre minha vida e me perguntei se eu estava satisfeita com quem eu era e o que fiz se eu morresse ali”, diz.

Thiago e Claudia se conheceram quando ela sofreu um AVC e foi atendida por ele. Hoje, são noivos (foto: Instagram/Reprodução)

“As respostas foram frustrantes e percebi que precisava mudar algumas coisas. Uma delas foi o término do meu relacionamento de seis anos, logo após a alta, mas foi de forma tranquila porque ambos sabíamos que não estávamos mais felizes”, revela.

O término recente também impediu os dois de começarem um relacionamento logo depois de se reencontrarem. Claudia estava receosa mas cada vez mais os dois ficavam mais próximos. “Desde o começo nossa conexão foi muito intensa e não nos desgrudamos mais. Ele me acompanhou em muitos exames, me acalmava quando ficava nervosa e me incentivava a continuar a fisioterapia para não ter sequelas”, conta.

De lá para cá, os dois colecionam viagens, compartilham surpresas românticas um com o outro e também são orgulhosos pais de pet, os cachorros Ozz, Gutti e Saimon têm até uma conta no Instagram!

De lá para cá, os dois colecionam viagens, compartilham surpresas românticas um com o outro e também são orgulhosos pais de pet (foto: Instagram/Reprodução)

Em novembro de 2020, o casal deu um grande passo: decidiram morar juntos após Thiago ser convidado a assumir a direção de uma UTI Covid, em Chapecó (SC). O médico disse que só aceitaria o cargo se Claudia fosse com ele e ela aceitou.

Há cerca de três meses, os dois estiveram mais uma vez juntos em um hospital. Claudia precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirada de um cisto de ovário rompido. Thiago fez um registro do momento e escreveu: “nas horas boas e nas ruins que diz, né? Claudia logo tá em casa e pronta para outra”. Em resposta, a arquiteta agradeceu: “obrigada por tanto amor, amo você”.

Logo depois da cirurgia, no aniversário de Claudia, em 7 de abril, Thiago a convidou a passar o resto da vida dos dois juntos. “Eu disse sim! Eu acredito que tudo acontece por algum motivo. Eu sei o quanto evolui e melhorei após o AVC aos 24 anos de idade. Deus é perfeito em tudo o que faz e foi o jeitinho dele de fazer com que os nossos caminhos se encontrassem”, declara emocionada.

"Deus é perfeito em tudo o que faz e foi o jeitinho dele de fazer com que os nossos caminhos se encontrassem", declara Claudia. (foto: Instagram/Reprodução)

A história dos dois viralizou no TikTok quando Claudia fez um resumo da vida que compartilham, desde o reencontro. “Eu nunca vou te esquecer”, escreveu a arquiteta na legenda. O vídeo tem 33 mil curtidas e registra centenas de comentários de apoio ao casal. “Estava escrito”, resume uma usuária da rede.