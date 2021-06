"Não tem como não falar de amor", diz Clarissa sobre EP de estreia

PI Pedro Ibarra*

Clarissa também é conhecida como Clapivara nas redes sociais - (crédito: Mateus Augusto Rubim/Divulgação)

Artista que começou na vida pública como influencer, Clarissa Müller, que agora assina apenas Clarissa, lançou nesta sexta-feira (25/6) o primeiro EP da carreira, de nome Clarissa. Também conhecida pelo nome de usuário @clapivara, ela estreia na música após já ter trabalhos grandes como atriz e acumula aproximadamente 900 mil seguidores, somando apenas Instagram e Twitter.

A, agora, cantora mergulhou no gênero popular bedroom pop com músicas introspectivas acompanhadas por beats e sons eletrônicos. O destaque fica na mensagem. Responsável por escrever todas as letras, Clarissa apresenta uma poesia com roupagem pop.

“Eu coloquei muito de mim ali”, afirma a artista. “Coloquei muitas inseguranças minhas, me abri muito em relação à minha auto-estima, em relação à minha sexualidade, principalmente no que diz respeito aos meus impasses da adolescência”, conta Clarissa que, aos 22 anos, estrelou os filmes Ana e Vitória e Me sinto bem com você e se tornou celebridade nas redes sociais.

Ela se abriu muito com músicas que tocam em assuntos próprios e pessoais. “Existe uma parte muito vulnerável minha nesse EP”, reflete a cantora, que chegou a mencionar no Twitter que a primeira faixa do trabalho vai soar como surpresa para muitos familiares dela, que não sabem que ela é bissexual. Logo após a postagem, ela afirmou estar feliz, pois “deu tudo certo”.

então gente a primeira música do ep meio que sou eu saindo do armário porque no caso pouca gente da minha família sabe que eu sou bi mas não sei se eles vão entender mas DE QUALQUER FORMA estou NERVOSA. é uma música muito sobre meu sentimento na adolescência. — clarissa (@clapiclapiclapi) June 25, 2021

Outro tema trabalhado na estreia da artista é o amor. “Muitos falam que ‘todas as músicas são sobre o amor’, mas é muito sobre a minha vulnerabilidade, meus medos e o amor está ali como coadjuvante nessas situações todas”, avalia a cantora. No entanto, ela concorda que grandes músicas sempre trataram do tema. “Não tem como não falar de amor, tudo gira ao redor disso”, acrescenta.

Clapivara: a Clarissa das redes sociais

Com muitos seguidores, em redes sociais diferentes, Clarissa tem bastante engajamento no mundo virtual. Os fãs são tantos que o EP chegou a ser o segundo assunto mais falado no Brasil no Twitter na madrugada de quinta (24/6) para sexta-feira (25/6). “Tem uma galera que manda mensagem falando ‘ te sigo desde 2014’ e eu penso como é louco, porque 2014 eu ainda estava na escola”, brinca a influenciadora.

Clarissa tem um público muito carinhoso e que a acompanha de perto. Ela atribui esse fato à forma como trata os próprios seguidores. “Vem muito de não encarar as pessoas como números, como engajamento, como estratégias”, explica. “Eu vejo meu público como pessoas e eu conheço muitos deles e a cada história que eu vou conhecendo eu vou me interessando mais. Eu acho que isso e ajudou bastante, esse diálogo aberto”, completa.

No entanto, ela também entende que não há uma fórmula secreta. “É muito difícil dizer também o que faz sucesso e o que não faz na internet. Às vezes eu posto um trabalho que eu acho que vai bombar e não bomba, mas às vezes eu gravo um áudio cantando funk e paro trending topics”, comenta, ao refletir sobre a imprevisibilidade da vida do produtor de conteúdo para a internet.

Um futuro simples, mas de muitos projetos

Clarissa, no momento, ainda curte a onda do primeiro grande lançamento musical, mas isso não significa que ela está parada. Ela adianta que tem outros singles sendo planejados e alguns trabalhos de atriz com as gravações pausadas devido à pandemia. “Tem muito sendo pensado e, se Deus quiser e com a vacinação, a gente consegue pensar até em show”, projeta a artista.

“A minha maior vontade é conciliar todas essas coisas enquanto der. Se tudo der certo, eu vou ficar sem tempo, do tanto de oportunidades que vão surgir, espero ser uma pessoa que tem esse tipo de problema”, brinca.

Entretanto, para ela a fama e o sucesso fazem parte do processo, mas não são o objetivo. “Meu maior sonho é que as pessoas me escutem, ou me vejam interpretando uma personagem e me entendam de verdade, entendam o que eu quero dizer” revela a artista. Para ela, a arte é algo que pretende fazer por muitos anos. “Seja da forma que for, se eu emocionar alguém eu já vou me sentir muito no lucro”, pontua.

