Ajude Lígia a conhecer a filha: arrecadação é feita para professora em coma

Uma campanha de arrecadação busca fazer mãe e filha se conhecerem. Lígia Teixeira Pinheiro, de 31 anos, foi internada com covid-19 e teve que passar por um parto prematuro, no Rio de Janeiro. Quando estava se recuperando, Lígia sofreu uma parada cardíaca e entrou em coma. O plano de saúde dela não cobre os elevados custos da internação e do tratamento.

A vaquinha para ajudar no tratamento de Lígia tem a meta de arrecadar R$ 450 mil e pode ser acessada pelo link. A família explica que Lígia é professora de matemática e sonhava em ser mãe. No parto prematuro, Clara nasceu com 8 meses e sofreu parada cardíaca, mas foi reanimada e se recupera, enquanto a mãe segue em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Lígia foi internada no dia 2 de junho com covid-19. Ela resistiu a uma pneumonia causada por bactéria, mas teve 75% do pulmão comprometido. A família conta que ela chegou a se recuperar, recuperar a consciência e conversar sem sedativos.

Porém, três dias antes da previsão de saída de Lígia da UTI, ela teve uma parada cardiorrespiratória repentina, em 22 de junho. Os médicos que acompanhavam o caso recomendaram transferência urgente de Lígia para outro hospital, para a análise de danos neurológicos.

Elisa Pinheiro, irmã de Lígia, diz que a professora passou toda a pandemia trabalhando em home office, e que a família não sabe como ela foi infectada pelo novo coronavírus. Agora, eles precisam do dinheiro da vaquinha para custear o tratamento. "Infelizmente o plano (de saúde) não cobre. A despesa é particular e todo o tratamento retrocedeu", afirma Elisa

A família reforça a importância da arrecadação. "Essa vaquinha é muito necessária para ajudar.Todo esse processo tem sido muito doloroso para a família e os amigos, mas não soltamos a mão da Lígia em nenhum minuto. Temos fé que a Lígia e a Clara em breve estarão juntas", escreveram numa rede social.



