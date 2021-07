Depois de cair de atração do Beto Carrero World, garoto deixa hospital

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Após ser internado em estado grave, Enzo Pontes deixou o hospital com uma fantasia de super-herói. O garoto de 6 anos caiu de um dos brinquedos do parque Beto Carrero World em 19 de junho, em Santa Catarina.

A criança foi recepcionada por familiares no hospital e usava um tampão no olho e um dos braços com uma tipoia. Em entrevista ao portal G1, o tio do garoto explicou que a proteção no olho faz parte do tratamento fisioterapêutico e que os médicos estão felizes com a rápida e surpreendente recuperação.

Enzo caiu de 2m de altura de uma estátua de gorila, sofreu traumatismo e passou por uma cirurgia na cabeça. Ele ficou internado por 14 dias.

Vinda de Curitiba, a família comemorava o aniversário do garoto no parque. De acordo com a administração do local, ele teria caído enquanto tentava tirar uma foto nos braços do gorila, que é uma das atrações do espaço. Chovia no momento da queda.

A criança foi atendida e conduzida por uma ambulância do parque para o pronto-atendimento mais próximo, ficando sob cuidados médicos.