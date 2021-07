Zendaya e Tom Holland são flagrados aos beijos dentro de carro em Los Angeles

VO Victória Olímpio

(crédito: Page Six/Reprodução)

Um novo casal na área? Zendaya e Tom Holland foram flagrados aos beijos dentro do carro, em Los Angeles. Segundo o Page Six, eles foram vistos no bairro de Silver Lake, em Los Angeles, onde a mãe de atriz, Claire Stoermer, mora.



Nas fotos, é possível ver os dois não apenas aos beijos, como também rindo e um para o outro. Em outro registro, o casal sai de uma residência junto com a mãe de Zendaya. Será que as coisas já estão sérias e Tom já está saindo com a família da artista?

Zendaya aparece sem maquiagem e vestindo uma blusa branca, uma calça jeans turquesa e um tênis preto. Já Tom, apareceu vestindo uma camiseta branca, uma camisa de flanela azul, short preto e tênis branco.

Não é a primeira vez que surgem boatos de que os dois estariam juntos. Após papéis principais em Homem-Aranha: Homecoming, de 2017 - no qual Holland interpretou Peter Parker e Zendaya interpretou sua colega de classe Michelle - surgiram comentários de que eles começaram a se ver.