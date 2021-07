Saúde inclui bancários e carteiros em prioridades da vacinação contra covid

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Governo de Minas Gerais/Divulgação)

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (6/7), a inclusão de bancários e funcionários dos Correios na lista do grupo prioritário da vacinação contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que prometeu lançar uma nota técnica para orientar estados e municípios, na sexta-feira (9).

"Duas categorias muito importantes, a categoria dos bancários e dos servidores de Correios e telégrafos estão na linha de frente. São muito importantes”, justificou Queiroga, durante pronunciamento aos jornalistas. Segundo ele, a demanda para para inclusão da categoria nas prioridades da vacinação contra a covid-19 foi recebida pela pasta há três semanas.

"Essa categorias apresentaram relatórios descrevendo os aspectos epidemiológicos de cada uma delas, onde há um adoecimento desses brasileiros por estarem na linha de frente", disse Queiroga. O ministro disse que os relatórios foram submetidos ao Programa Nacional de Imunização (PNI), ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e ao Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde).

O chefe da pasta, no entanto, não indicou quando vai começar a vacinação do grupo e nem quantos funcionário dessas duas categorias serão imunizados. "A partir de sexta-feira (9), uma nota técnica será publicada com todas as orientações", disse.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 já possuiu 28 grupos listados como prioritários, que correspondem a cerca de 78,4 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde não concluiu a vacinação dos grupos já elencados. Junto com a vacinação destes grupos, a população geral está sendo vacinada por ordem decrescente de faixa etária.