Apostas de Samambaia, Taguatinga e Asa Norte levam mais R$ 40 mil na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2388 da Mega-Sena desta quarta-feira (7/7) — com os números sorteados 08-30-33-37-45-48. O prêmio acumulou para cerca de R$ 40 milhões no próximo sorteio deste sábado (10/7). Mas, mesmo sem ninguém ter levado a bolada principal, teve gente que ainda conseguiu fazer um bom pé de meia na capital federal.



Três apostas simples de seis números conseguiram acertar quatro dezenas e levaram, cada, R$ 40.247,97. A primeira veio da Casa Lotérica Dias Melhores (Qs 112, cj 7, lt 3), em Samambaia Sul.

A Casa Lotérica Sonho Dourado, na Asa Norte (404 Norte), registrou a segunda aposta que gabaritou cinco números. Por fim, teve prêmio também para Taguatinga Norte, feito na Casa Lotérica Taguacenter (CNG 1, lt 1).

Segundo a Caixa, 83 pessoas no país acertaram cinco dezenas e outas 5.329 levaram R$ 895,52 ao marcar quatro números sorteados.