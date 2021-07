Confira o resultado da Mega-Sena (concurso 2387), deste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: DiVulgação/Rede TV )

A Mega-Sena sorteou neste sábado (3/7) um prêmio acumulado de R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 2.387 foram sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Este é o terceiro e último sorteio da Mega-Semana de Férias, que ofereceu uma chance extra ao apostador.

As apostas puderam ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio principal e aplique na poupança, receberá R$ 64,8 mil de rendimento no primeiro mês. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Veja os números sorteados

MEGA-SENA

Concurso 2387

Prêmio estimado de R$ 26.766.184,03

38 - 26 - 30 - 08 - 31 - 48



QUINA

Concurso 5596

Prêmio principal de R$ 5.434.528,56

42 - 64 - 21 - 03 - 73

TIMEMANIA

Sorteio 1658

Prêmio estimado em R$ 8.000.000,00

64 - 61 - 20 - 21 - 72 - 39 - 49

Time do coração: 43 (Mixto/MT)

DUPLA SENA

Concurso 2243

Primeiro sorteio prêmio de R$ 9.229.756,66

20 - 46 - 41 - 25 - 50 - 37

Segundo sorteio prêmio de R$ 176.667,51

23 - 06 - 19 - 02 - 27 - 35

DIA DE SORTE

Concurso 476

Prêmio estimado de R$ 1.000.000,00

31 - 27 - 23 - 10 - 02 - 05 - 06

Mês da sorte: 10 (outubro)

LOTOFÁCIL

Concurso 2272

Prêmio estimado R$ 1.500.000,00

08 - 05 - 21 - 14 - 22 - 15 - 18 - 10 - 11 - 24 - 01 - 07 - 16 - 13 - 02