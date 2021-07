Pai não vê a filha e atropela a criança de 2 anos com trator em MG

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

Tragédia em Itapagipe (MG): pai não vê filha no caminho e a atropela com trator. A menina não resistiu ao impacto - (crédito: Facebook/Reprodução)

Uma criança de dois anos morreu atropelada pelo trator que era conduzido pelo próprio pai na zona rural de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, na tarde desta quinta-feira (8/7). O homem não percebeu a presença da filha e o veículo acabou passando por cima da menina.



Segundo relatos de testemunhas ao Blog do Portari, imediatamente, o pai correu com a sua filha até à Unidade de Pronto Atendimento de Itapagipe, onde ela morreu pouco tempo depois de dar entrada.



De acordo com o pai da criança, em depoimento ao registro da Polícia Militar (PM), momentos antes do acidente, ele se lembra de que estava na condução do trator, próximo da casa da fazenda onde residem, e que se recorda também que visualizou sua filha nas proximidades deste local, mas depois de alguns minutos não percebeu que a criança estava próxima do trator e, ao movimentá-lo, passou por cima dela.



Ainda segundo o boletim de ocorrência da PM de Itapagipe, a versão dele foi confirmada pela mãe da vítima.



Perito da Polícia Civil (PC) de Frutal esteve no local do acidente para realizar os trabalhos de praxe.



Em seguida, o pai da vítima passou pelo teste de bafômetro e por avaliação de médico plantonista do Hospital Frei Gabriel, em Frutal. Não foi constatada ingestão de bebida alcoólica.

Ele foi dispensado de se apresentar ao delegado de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Frutal.