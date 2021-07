Bolão do Lago Norte bate na trave e leva R$ 69,2 mil na Mega-Sena deste sábado

RN Ronayre Nunes

Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena 2389 sorteada neste sábado (10/7) — 16-30-37-39-40-51. A modalidade segue acumulada, agora com prêmio em cerca de R$ 65 milhões. O próximo sorteio está previsto para a próxima quarta-feira (14/7).



Mas teve gente do Distrito Federal que bateu na trave para levar a bolada e ainda conseguiu um bom pé de meia com o sorteio da Mega-Sena. Um bolão de seis números do Lago Norte, feito na Casa Lotérica Deck Norte (SHIN, CA 1, lt A), acertou cinco dezenas na modalidade e ficou com R$ 69.283,26. A aposta tinha seis cotas.

