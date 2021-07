Número de mortes por covid-19 no Brasil sobe para 533.488

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 595 mortes causadas pela covid-19, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (12/7) pelo Ministério da Saúde. Com essa atualização, o acumulado de óbitos provocados pela doença no país sobe para 533.488. Ainda conforme o ministério, no mesmo período foram registrados 20.937 novos casos do novo coronavírus, o que eleva o total de diagnósticos para 19.089.940.

O boletim informa também que, desde o início da pandemia, 17.588.312 pessoas se recuperaram da covid-19. O documento acrescenta que, no momento, 968.140 pacientes estão sob acompanhamento.