Mãe mata filha de 1 ano dentro de casa com 21 facadas

MF Mariana Fernandes - Especial para o EM

Bebê foi encontrada, ensanguentada e caída no chão da cozinha, pela avó - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barbacena (MG), foram surpreendidos com uma denúncia registrada na segunda-feira (12/7). Uma mulher de 35 anos assassinou a própria filha de 1 ano e 2 meses com 21 facadas.

De acordo com a Polícia Militar, a avó da criança relatou que foi à casa da filha e pediu para ver a neta. Como a filha demorou muito para abrir a porta, a mulher olhou pela janela e a viu pegando a criança no colo e levando para a cozinha, enquanto a menina chorava muito.



Quando finalmente conseguiu entrar na casa e foi até a cozinha, a avó encontrou a neta caída próxima ao fogão, toda ensanguentada. A mãe deixou a casa e a avó saiu gritando na rua em busca de socorro.

Quando o Samu chegou, a menina ainda estava viva, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. A perícia da Polícia Civil relatou que a criança foi golpeada 20 ou 21 vezes no rosto e no pescoço. A arma do crime não foi encontrada. O corpo foi levado para o IML de Barbacena.

Segundo os policiais, a mãe foi encontrada no mesmo dia em um bairro vizinho. Em depoimento, ela disse ter tido um surto psicótico enquanto estava com a filha na cozinha e que, depois disso, só se lembra de estar vagando na rua.

Ainda segundo relatos da polícia, a acusada ficava repetindo na delegacia que iria se separar do marido, que não tinha dinheiro e que gostaria de trabalhar para cuidar da filha. O pai da criança havia sido preso dois dias antes, em dez de julho, por agredir a esposa.