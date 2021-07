PM procura homem que assaltou a própria mãe

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

A PM de Frutal segue em busca de homem suspeito de assaltar a própria mãe e uma vendedora - (crédito: Pontal On Line/Divulgação)

A Polícia Militar de Frutal procura homem de 34 anos que de posse de um canivete roubou pertences da própria mãe e de uma vendedora dentro da residência da família. A mãe do suspeito relatou à Polícia Militar (PM) que o filho é usuário de drogas.



O crime aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (12/7) em casa situada na Rua Senador Gomes, Centro de Frutal, no Triângulo Mineiro.



Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, no momento que a mãe do suspeito recebia a visita de uma vendedora, o homem rendeu as duas com o canivete, exigindo que as vítimas entrassem em um banheiro, onde foram trancadas.



Em seguida, ainda de acordo com o registro policial, o suspeito pegou os celulares delas, além de R$ 600 em dinheiro e a moto Honda Titan 150, vermelha, da vendedora.



Após alguns minutos da fuga do suspeito, as vítimas conseguiram sair do banheiro e acionaram a PM.

A mãe do foragido relatou aos militares que o filho, que reside com ela, além de ser usuário de drogas, está desempregado há quatro anos e quase não sai de casa. Desta forma, não soube relatar qual seria o provável destino dele.