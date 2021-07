Sobe para cinco o número de pacientes mortos após problema no oxigênio de hospital

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Anhanguera)

Morreu, nesta quarta-feira (14/7), mais um paciente transferido do Hospital de Campanha de Porangatu para Uruaçu, no Norte de Goiás, depois que uma falta de energia impediu o fornecimento de oxigênio para pacientes da covid-19. Com essa, já são cinco mortes depois do incidente.

A Secretaria Estadual de Saúde não informou qual idade e o sexo do paciente. Ao todo, 11 pacientes foram transferidos, todos em estado grave, para o Hospital de Enfrentamento à covid-19 do Centro-Norte Goiano em Uruaçu.

Um paciente morreu antes da transferência, outros três antes de completar 24 horas e a quinta antes de completar 48 horas de internação.

No domingo, uma árvore que teria sido podada sem autorização da Enel, companhia elétrica de Goiás, caiu e atingiu a rede elétrica do bairro que está localizado a unidade de saúde. A Prefeitura de Porangatu abriu um processo administrativo para apurar os fatos e a Polícia Civil apura se as mortes tiveram relação com o incidente.