Criança fica na linha de tiro entre bandidos e é atingida por três balas

IB Isabela Bernardes*/ Estado de Minas

(crédito: Jorge Gontijo/EM/D.A Press)

Uma criança foi atingida por três balas perdidas no fim da manhã desta quarta-feira (14/7) em Santa Luzia, Região Metropolitana de BH. Os disparos foram feitos por dois homens que estavam no local para fazer um acerto de contas com um terceiro homem, segundo a Polícia Militar.



A ocorrência foi iniciada por volta das 11h30 e os policias foram chamados na rua Pedro Aleixo, no bairro São Benedito. Segundo as primeiras informações do boletim de ocorrência, algumas crianças brincavam na rua, quando dois homens chegaram em uma moto.



Eles avistaram o alvo, que seria um terceiro homem, e começaram a atirar. As balas não o acertaram, porém, uma criança foi atingida na região dos olhos, mão e cotovelo. Ela foi socorrida por moradores da região e levada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.



Segundo a PM, a vítima precisou ser internada e seu quadro é estável. Ainda não há informações complementares sobre a criança.



A perícia foi encaminhada ao local e os autores dos disparos ainda estão foragidos. A polícia está realizando buscas para encontra-los e as primeiras informações dão conta de que eles foram fazer um acerto de contas e matar o homem, que supostamente é envolvido com tráfico de drogas.



A ocorrência está em andamento.



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz